Laptop in einem leeren Konferenzraum. Symbolbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Viele Mitarbeiter deutscher Unternehmen sind einer Umfrage zufolge bereit, sich in ihrer Freizeit für die Digitalisierung weiterzubilden und sich an den Kosten finanziell zu beteiligen.



Grundsätzlich wünschten sich 74 Prozent der 1.000 Befragten von ihren Arbeitgebern mehr Weiterbildungsmöglichkeiten mit Bezug auf den digitalen Wandel, teilte die Beratungsgesellschaft EY mit. Eine ähnlich große Gruppe gab an, dass sich ihr Jobprofil wegen der Digitalisierung bereits verändert habe.