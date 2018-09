Abgefahrene Altreifen. Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

In Deutschland gelangen einer Untersuchung zufolge pro Jahr rund 330.000 Tonnen sogenanntes Mikroplastik in die Umwelt. Das Fraunhofer-Institut für Umwelttechnik hat für 51 Quellen die freigesetzten Mengen errechnet. Der größte Verursacher ist der Abrieb von Autoreifen. Rund ein Drittel der Mikroplastik-Emissionen entfallen laut der Studie darauf.



"Wir können davon ausgehen, dass sich Mikroplastik bereits in allen Bereichen der Umwelt befindet", sagte die Ko-Autorin der Studie, Leandra Hamann.