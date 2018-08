Die Welt-Aids-Konferenz findet in Amsterdam statt. Symbol Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Neue Forschungsergebnisse bekräftigen die Wirksamkeit vorbeugender HIV-Medikamente. Bei der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam wurden Studien zu dem Thema vorgestellt. Demnach steckten sich Männer nicht mit dem Virus an, wenn sie täglich eine sogenannte PrEP-Pille einnahmen. Sie waren auch geschützt, wenn sie nur gezielt vor und nach dem Sex mit einem Mann ohne Kondom das Medikament einnahmen.



Die Medikamente verhindern, dass sich HIV in den Körperzellen vermehren kann.