In China hat der Handelskrieg bereits Spuren hinterlassen - dort deuten sich geringere Auftragseingänge in der Industrie an: Im Mai ist ein Indikator für die Stimmung von Managern, die für den Einkauf ihrer Unternehmen zuständig sind, um 0,7 auf 49,4 Punkte gesunken, teilten die Statistiker in Peking mit. Ein Wert unter 50 signalisiert einen Rückgang.



Da China die Lokomotive der Weltwirtschaft ist, bleibt das nicht ohne Folgen. So hat der Internationale Währungsfonds jüngst festgestellt, dass der Handelskonflikt bereits in einem abschwächenden Wachstum der Weltwirtschaft seine Spuren hinterlässt. Auch deutsche Unternehmen sind betroffen. So haben Daimler und BMW vor dem Hintergrund des Handelskonfliktes zwischen China und den USA im vergangenen Jahre ihre Gewinnprognosen senken müssen. Denn viele der Autos, die sie in den USA bauen, sind auch für den Export nach China bestimmt.