Der Kühlergrill eines Audi A3 e-tron. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Die VW-Tochter Audi will im wichtigen Markt China Tempo machen. Bis 2022 will der Autobauer dort zehn Varianten von Stadtgeländewagen (SUV) auf den Straßen haben. Das teilte Audis China-Chef Joachim Wedler in Shenzhen mit.



Auch bei den in China stark geförderten Elektroautos will Audi künftig eine Rolle spielen. 2020 oder ein Jahr später solle der erste rein batteriebetriebene Audi in der Volksrepublik vom Band laufen. Bis 2022 sollen fünf elektrifizierte Modelle für Kunden zu kaufen sein.