Die vorangegangene Runde der Genfer Syrien-Verhandlungen war am 19. Mai ohne Ergebnis beendet worden. Parallel werden in Kasachstans Hauptstadt Astana Gespräche über militärische Fragen geführt. De Mistura betonte, dass diese ebenso wie der G20-Gipfel in Hamburg in eine gemeinsame Strategie eingebettet seien. Russland und Iran stehen auf der Seite Assads, während die Türkei Rebellengruppen unterstützt. Außerdem sind terroristische Gruppen an dem Bürgerkrieg beteiligt, der Hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat. Allen Seiten werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.