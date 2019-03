Das Sturmtief Franz ist auf dem Brocken angekommen.

Quelle: Bernd März/dpa-zentralbild/dpa

Es bleibt windig in Deutschland. Über dem Atlantik lauern bereits neue Tiefs, die Kurs auf Deutschland nehmen. "Gebhard" wird am Donnerstag starke Böen bringen. Auch in den Folgetagen geht es trotz Erholungsphasen recht stürmisch weiter. Kommende Woche ist dann aber ruhigeres Wetter zu erwarten.



Ab Dienstag könnte sich nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes die stramme westliche Strömung abschwächen: "Womöglich kann sich eine Wetterberuhigung durchsetzen", sagte Meteorologe Sebastian Schappert.