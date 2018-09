Wir lassen uns von niemandem belehren, schon gar nicht von der UNO. Italiens Innenminister Matteo Salvini

In ihrer mit Spannung erwarteten Antrittsrede in Genf forderte Bachelet einen neuen "Mechanismus" zur Strafverfolgung von Verbrechen in Myanmar. Der UN-Menschenrechtsrat solle eine unabhängige, internationale Einrichtung zum Sammeln, Erhalten und Analysieren von Beweisen für die schlimmsten Verbrechen schaffen, sagte sie. Dies müsse die Grundlage für faire Verfahren vor nationalen und internationalen Gerichten sein.



Bachelet appellierte an den UN-Menschenrechtsrat, eine Resolution in diesem Sinne zu verabschieden, die dann von der UN-Vollversammlung übernommen werden sollte. Für den Syrien-Konflikt gibt es bereits einen derartigen Mechanismus.