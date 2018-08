Containerumschlag im Hafen von Savannah, USA Quelle: dpa

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington heute eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt hat, kündigte Peking umgehend Vergeltung an. China müsse den "notwendigen Gegenangriff durchführen", hieß es in einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums. Auch werde die Volksrepublik die Welthandelsorganisation (WTO) über die Verstöße der USA informieren.