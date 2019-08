Bei jedem Einkauf wollen die Deutschen nicht nur am Preis sparen, sondern auch an Zeit. 59 Prozent der Befragten shoppen am liebsten dort, wo sich der Einkauf schnell erledigen lässt. Planung scheint dabei eine erhebliche Rolle zu spielen. Mehr als die Hälfte geben an, einen Einkaufszettel zu verwenden.



Am wichtigsten (65 Prozent) sind Verbrauchern aber die Sonderangebote. "Die Deutschen werden beim Einkaufen in doppelter Hinsicht zu Sparfüchsen - beim Preis und bei der Einkaufszeit", sagt Nielsen-Experte Frank Küver. "Eine fachkundige Beratung bei Käse, Wurst und Co. zählt beim Einkaufen dagegen beispielsweise für nur rund ein Viertel."