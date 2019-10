Auch in einer zweiten Streitfrage haben sich die britischen Verhandler bewegt. Wollte Johnson noch in seinem Vorschlag vom Anfang der Woche dem nordirischen Parlament ein Veto-Recht über alle Nordirland betreffenden Regelungen einräumen, scheint das vorerst vom Tisch. Großbritannien habe verstanden, dass das für die EU nicht gehe, heißt es in Brüssel. Am Nachmittag informierte EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier die Botschafter der Mitgliedsländer über die jüngsten Fortschritte in den Verhandlungen. Sie gaben grünes Licht für einen vielleicht letzten Versuch, im Endspurt doch noch zu einer Einigung zu kommen.