Trump wirft China im Handelsstreit Wortbruch vor. Archivbild.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Vor einer neuen Gesprächsrunde im Handelskonflikt mit China hat US-Präsident Donald Trump Peking Wortbruch vorgeworfen. "Sie haben das Abkommen gebrochen", sagte Trump in Florida.



Die US-Regierung beschuldigt China, bei den Verhandlungen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen zu haben. Sollte es bei den neuen Verhandlungen keinen Durchbruch geben, will Trump die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China von Freitag an erhöhen - von bisher 10 auf 25 Prozent.