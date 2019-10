Das will keinen No Deal, zwingt den Premier per Gesetz, sollten die Verhandlungen scheitern, spätestens am 19. Oktober bei der EU eine Verlängerung zu beantragen. Johnson mag das kategorisch ablehnen. Er liege lieber tot im Graben, so seine Worte. Ein weiterer Richterspruch, oder ein Misstrauensvotum der Opposition oder was auch immer dürfte ihm diese "Drecksarbeit" abnehmen. Vielleicht freut ihn das. Die große Frage nämlich bleibt - will Boris Johnson, der die Brexit-Seite nur aus politischer Opportunität und persönlichen Karrieregründen gewählt habe - darauf verweisen? Den enormen ökonomischen Schaden verantworten, den die eigenen Regierungsdokumente befürchten? Wohl nicht, aber muss er ja eben auch nicht. Er könnte so weiter der Held der Brexiteers bleiben. Und die Wahl gewinnen. Trotz Verschiebung?