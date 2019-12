25. UN-Klimakonferenz in Madrid.

Quelle: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

Auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich die Verhandlungen weiter in die Länge. Neue Textentwürfe wurden veröffentlicht, an denen Verhandler die Nacht über gearbeitet hatten. Das Abschlussplenum, das für Freitagabend geplant war, wurde weiter verschoben.



Bei den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen sind Verzögerungen eher die Regel als die Ausnahme. Es geht dieses Jahr bei den Verhandlungen auch darum, das Regelwerk für den internationalen Klimaschutz weitestgehend abzuschließen.