Eine Staubsaugervertreterin führt ein Modell vor. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die deutsche Direktvertriebsbranche will weiter Personal aufstocken und sucht dringend neue Vertreter. Geplant ist, die Zahl der überwiegend selbstständigen Verkaufsberater von rund 866.000 bis zum Jahr 2021 auf über eine Million zu erhöhen.



"Je mehr desto besser", beschrieb Leonie Heitmüller vom Bundesverband Direktvertrieb die Ziele. Auch in Zeiten des boomenden Internetshoppings kann sich der Direktvertrieb in Deutschland über stetige Umsatzzuwächse freuen.