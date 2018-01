Wer bislang noch gezweifelt hat am Trend hin zur Elektromobilität, wird sich die Augen reiben: Es scheint kein Zurück mehr zu geben. Volvo kündigt an, sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt von Autos mit reinem Verbrennungsmotor zu verabschieden und auf E-Mobilität zu setzen. Nach Expertenmeinung wäre das ein "Präzedenzfall": "Volvo ist eine bekannte Marke, das hat symbolische Wirkung", sagt Branchenkenner Stefan Bratzel. Und die deutschen Hersteller - setzen sie auf das falsche Pferd, wenn sie am Dieselmotor festhalten? Zumindest dürfte der Druck wachsen.