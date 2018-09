Nun kommen jedoch weitere Anschuldigungen hinzu. Die Vorwürfe von der Studentenparty an der Universität Yale stammen von der heute 53-jährigen Deborah Ramirez. Der Vorfall von damals habe sie lange verstört, sagte sie dem "New Yorker" und betonte: "Es war mir peinlich, ich habe mich geschämt und gedemütigt gefühlt." Damit heute an die Öffentlichkeit zu gehen, falle ihr schwer. Sie hoffe aber, dass ihre Geschichte auch jene von Ford stütze.