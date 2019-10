Bei der fast zweiwöchigen türkischen Militäroffensive im Nordosten Syriens sind nach UN-Angaben mehr als 176.000 Menschen vertrieben worden. Darunter seien fast 80.000 Kinder, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag (Ortszeit) in New York mit. In der Region sei zudem wichtige Infrastruktur beschädigt worden. So seien durch Schäden an Stromleitungen mindestens vier medizinische Einrichtungen in ihrer Arbeit eingeschränkt. An der Wasserstelle Aluk, die mehr als 400.000 Menschen in der Stadt Al-Hassake und umliegende Vertriebenenlager versorgt, seien indes vorläufige Wartungen vorgenommen worden. Generatoren würden genutzt, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen.



Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, Imran Riza, habe sich nach einem Besuch in Nordostsyrien dankbar gezeigt, dass Appelle der Vereinten Nationen für einen humanitären Zugang auf offene Ohren gestoßen seien.



Quelle: AP