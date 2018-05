Donald Trump, Präsident der USA, winkt Journalisten zu. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Einen Tag nach seiner Absage des für den 12. Juni geplanten Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält US-Präsident Donald Trump ein Treffen an dem Datum doch wieder für möglich. Nordkorea sei sehr an dem Treffen interessiert.



"Wir würden es gerne machen. Wir werden sehen, was passiert. Es könnte auch der 12. Juni sein", sagte Trump Reportern vor dem Weißen Haus. Man sei dabei, mit Nordkorea zu reden. Trump hatte den Gipfel per Brief an Kim abgesagt. "Jeder spielt Spiele", so Trump.