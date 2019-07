Die starke Julisonne könnte die Temperaturen wieder etwas ansteigen lassen.

Quelle: dpa

Zum Beginn der neuen Woche macht der Sommer weiter Pause. Der Montag wird laut Deutschem Wetterdienst wahrscheinlich der kühlste Tag. Mehr als 23 Grad erwarten die Meteorologen nicht. Entlang von Rhein und Donau wird es noch am wärmsten.



In den kommenden Tagen werden nur an Mosel und Oberrhein 25 Grad und mehr erreicht. Die Waldbrandgefahr geht laut Wetterdienst zwar etwas zurück, die Trockenheit halte allerdings in Teilen Deutschlands weiter an.