Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle Spuren auf. Archivbild

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Die Ermittler im Fall der Gewalttat am Rosenmontag in Volkmarsen sprechen jetzt von 122 Verletzten. Darunter seien sowohl schwer als auch leicht Verletzte sowie Menschen mit Schock oder posttraumatischer Belastungsstörung, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Anfang der Woche hatten die Ermittler noch von rund 90 Verletzten gesprochen.



Ein Auto war am Rosenmontag in eine Menschenmenge gefahren. Der Fahrer, ein 29-jähriger Deutscher, soll es absichtlich dorthin gesteuert haben.