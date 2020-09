Erneut hat es an Mexikos Südgrenze Zusammenstöße zwischen Migranten und Sicherheitskräften gegeben. Rund 1.000 Flüchtlinge hatten den Grenzfluss Suchiate aus Guatemala überquert. Auf mexikanischer Seite versperrten Soldaten der Nationalgarde ihnen den Weg. Es kam zu Steinwürfen der Migranten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränenegas ein.



Die Migranten gehörten größtenteils einer "Karawane" von rund 3.500 Migranten an, die letzte Woche aus Honduras in Richtung USA aufgebrochen waren.