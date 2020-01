Eine Lufthansa-Flugbegleiterin in Frankfurt. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Lufthansa will in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz seien 2020 mehr als 4.500 Einstellungen geplant, teilte die Airline mit.



Rund 3.000 der Neueinstellungen entfallen auf Deutschland. Der Großteil der neuen Beschäftigten soll mit 2.500 Menschen am Boden zum Einsatz kommen. Deutschlands größte Airline sucht händeringend IT-Spezialisten und Fachkräfte in der Administration. Zudem sollen knapp 1.300 Flugbegleiter eingestellt werden.