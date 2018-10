Großfeuer bei Firma für Bewässerungstechnik. Quelle: -/NWM-TV/dpa

Bei einer Firma für Bewässerungstechnik in Neuenkirchen im Münsterland ist ein großes Feuer ausgebrochen. Zwei 30 mal 20 Meter große Hallen stünden in Flammen, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr sei damit beschäftigt, ein Übergreifen des Brandes auf eine dritte Halle zu verhindern.



Feuerwehrleute führten Messungen in der Luft durch, um zu klären, ob Gefahr für Anwohner besteht. Laut Polizei wurde die Arbeit der Einsatzkräfte immer wieder durch Schaulustige erschwert.