VW-Werk in Wolfsburg. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Der Autobauer Volkswagen rechnet wegen neuer Abgastests mit einer längeren Durststrecke als bisher bekannt. "Dieses Thema wird uns einige Monate beschäftigen, bis wir in den Werken wieder zu einer normalen Fahrweise kommen", schrieb VW-Chef Herbert Diess an die Mitarbeiter.



Wegen des ab 1. September für Neufahrzeuge verbindlichen Abgastest-Standards WLTP hält VW im Stammwerk Wolfsburg nach den beginnenden Werksferien tageweise die Bänder an, um verschiedene Modellvarianten zu zertifizieren.