Der Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, soll heimlich ein Gespräch mit dem US-Präsidenten über eine Schweigegeldzahlung aufgezeichnet haben. In dem Fall geht es um eine angebliche Affäre Trumps mit dem Ex-Playboy-Model Karen McDougal. Laut "New York Times" habe das FBI den Mitschnitt bei einer Durchsuchung von Cohens Büro gefunden.



Trumps Anwalt Rudolph Giuliani bestätigte "New York Times", dass Trump mit Cohen über Zahlungen gesprochen habe - aber letztendlich sei kein Geld geflossen.