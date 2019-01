Das Misstrauen zwischen den Parteien, die die Regierung tragen, ist groß. Fredrik Furthenbach, Sveriges Radio

Für den politischen Korrespondenten Fredrik Furthenbach von Sveriges Radio ist die Überwindung dieser tiefen Spaltung die eigentliche Leistung von Löfvens Regierungsbildung. "Allerdings zahlt er dafür einen hohen politischen Preis, er musste viele Zugeständnisse machen, die er so nicht haben wollte", sagte Furthenbach dem ZDF.



Wichtige Zugeständnisse an die kleinen Mitte-rechts-Parteien vor allem im Arbeits- und Immobilienrecht dürften Löfvens eigener Wählerschaft nur schwer zu vermitteln sein. Und anders als in früheren Jahren, als die großen Parteien den kleineren Partnern viel versprochen und wenig gehalten haben, werden die Sozialdemokraten diesmal erheblich unter Druck stehen. "Das Misstrauen zwischen den Parteien, die die Regierung tragen, ist groß", meint Furthenbach und erwartet Streit und Spannungen darüber, bei welchen Themen der Reformbedarf am größten ist und wo zuerst angepackt werden soll.