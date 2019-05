Die Grünen wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Archiv.

Quelle: Georg Wendt/dpa

Die Grünen wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Dazu will die Fraktion in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Darin geht es um eine Änderung von Artikel 6 des Grundgesetzes.



In einem neuen Absatz soll eingefügt werden: "Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. Bei allen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, ist es entsprechend Alter und Reife zu beteiligen; Wille und zuvörderst Wohl des Kindes sind maßgeblich zu berücksichtigen."