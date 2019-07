Ukrainische Soldaten auf Patrouille (Archiv).

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Deutschland und Frankreich haben einen neuen Vermittlungsversuch zwischen Russland und der Ukraine gestartet, um den Friedensprozess in der Ostukraine wieder in Gang zu bringen. In Paris trafen sich Berater der Staats- und Regierungschefs der vier Länder. Sie wollen Schritte zu einem Waffenstillstand ausloten.



In der Ostukraine bekämpfen sich seit fünf Jahren prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen. Berlin und Paris versuchen zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln.