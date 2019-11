Afghanische Sicherheitskräfte am Ort der Explosion in Kabul.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Autobombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf ein Fahrzeug eines Ministeriums sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen.



Die Explosion ereignete sich in einer Straße an der Rückseite des Innenministeriums und unweit des Flughafens. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Es ist der 21. größere Anschlag in Kabul in diesem Jahr.