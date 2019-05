Viele Frimen siedeln in Deutschland an. Archivbild

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Im vergangenen Jahr haben sich so viele ausländische Unternehmen neu in Deutschland angesiedelt wie nie. 2.062 Firmen bauten laut der Gesellschaft German Trade and Invest (GTAI) Kapazitäten in Europas größter Volkswirtschaft auf oder aus.



Die meisten Investitionsprojekte kamen mit 345 demnach aus den USA. Dahinter folgten Firmen aus der Schweiz (229), China (188) und Großbritannien (168). Insgesamt sei Deutschland "ein beliebter Investitionsstandort", bilanzierte GTAI-Chef Robert Hermann.