Horst Seehofer (Archiv). Quelle: Carsten Koall/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) dringt auf eine rasche Einigung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im neu aufgebrochenen Asylstreit in der Union. Das sagte Seehofer in Berlin. Es gebe noch Gesprächsbedarf. Er hoffe, dass die Suche nach einer Lösung nicht allzu lange dauern werde.



Seehofer hatte überraschend die geplante Vorstellung seines Masterplans Migration verschoben. Hintergrund sind Differenzen in der Frage, welche Flüchtlinge künftig an der Grenze zurückgewiesen werden sollen.