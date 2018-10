Am Rande einer Veranstaltung in München sagte sie dem ZDF am Wochenende, dass sie weiter für ihre Rückkehr in die Bremer Außenstelle kämpfe und in den nächsten Tagen auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen ihre Versetzung hoffe. Außerdem habe sie einen wichtigen Termin in Berlin: "Ein Gespräch mit dem Bundesinnenministerium, mit einem hochrangigen Vertreter und ich lass mich überraschen, welchen Ausgang dieses Gespräch nehmen wird."