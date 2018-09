Hans-Eckhard Sommer ist neuer Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Quelle: reuters

"Wir werden selbstverständlich an kurzen Asylverfahrenszeiten festhalten - festhalten müssen", sagte der neue Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckard Sommer bei seiner Vorstellung durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin. Eine Entscheidung solle in der Regel binnen drei Monaten fallen. Eine gute Qualität der Verfahren sei dennoch wichtig. "Ich meine, wir werden beides zusammenbekommen." Kritiker monieren, das überlastete Amt habe in der Flüchtlingskrise Schnelligkeit über Qualität gesetzt.