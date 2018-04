Einsatzkräfte der Polizei vor dem Haus von Sergej Skripal. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Der vergiftete russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia sind wohl zuhause in Kontakt mit dem Kampfstoff gekommen. Das teilte die britische Polizei mit. Demnach wurde die höchste Konzentration des Nervengifts an der Tür des Wohnhauses von Sergej Skripal im englischen Salisbury gefunden.



Skripal und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden.