In ihrem neuen Türkei-Bericht äußert die EU-Kommission vernichtende Kritik an der Politik des islamisch-konservativen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Die Türkei hat sich in großen Schritten von der EU wegbewegt", heißt es in der Bewertung der EU-Beitrittsverhandlungen. Konkret ist zum Beispiel von Verschlechterungen der Rechtsstaatlichkeit und der Presse- und Meinungsfreiheit die Rede.



Eine Empfehlung, die Beitrittsgespräche auszusetzen, sprach die Kommission allerdings nicht aus.