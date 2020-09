Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat in seiner Schlussbilanz der Frühjahrsvollversammlung in Mainz den Synodalen Weg hin zu kirchlichen Reformen bekräftigt. "Wir wollen nach vorne gehen", sagte der Limburger Bischof.



Der Synodale Weg wurde vor gut einem Monat gemeinsam mit den Laienverbänden im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) mit vier thematischen Foren gestartet, darunter das Verständnis des Priesteramts und die Rolle von Frauen in der Kirche.