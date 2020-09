Der andere entscheidende Unterschied zwischen Mays und Johnsons Deal ist der angestrebte Zustand am Ende des Brexit. Für Theresa May war es eine möglichst enge Anbindung an die EU. Für Johnson ist es eine möglichst lockere. Politikprofessor Anand Menon von "UK in a Changing Europe" sagt: "Johnson strebt eine sehr viel lockerere Verbindung zur EU an, und das wird wirtschaftlich negativ für das Land sein."