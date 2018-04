Bundesinnenminister Horst Seehofer im Deutschen Bundestag. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich bei seiner ersten Rede am Freitag im Bundestag für einen politischen Kurswechsel stark machen. "Ich bin strikt für eine Veränderung der Politik", sagte der CSU-Politiker im BR.



"Wir müssen so regieren, dass die Bevölkerung sieht: Jawoll, die haben's kapiert." Er wolle im Bundestag sagen, dass es Veränderungen in der Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik geben müsse. Besonders wichtig sei der gesellschaftliche Zusammenhalt, erklärte Seehofer.