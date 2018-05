Michael Müller ist seit 1. November neuer Bundesratspräsident Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der neue Präsident des Bundesrates, Michael Müller (SPD), hat eine gleichmäßigere Verteilung des Wohlstandes in Deutschland gefordert. Dies gelte insbesondere für die Menschen in Ostdeutschland, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin bei seiner Antrittsrede.



Das sei auch als Aufforderung an Unternehmen zu verstehen. Gerade mit der Digitalisierung stehe die Gesellschaft wieder vor gewaltigen Umbrüchen. Die Präsidentschaft der Länderkammer wechselt jedes Jahr zum 1. November.