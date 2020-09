Der Hochschulprofessor Mario Voigt ist als Nachfolger von Mike Mohring neuer Chef der Thüringer CDU-Landtagsfraktion. Der stellvertretende Landesparteichef erreichte bei einer außerplanmäßigen Wahl die nötige Mehrheit, gab die CDU-Fraktion in Erfurt bekannt. Nach Angaben eines Fraktionssprechers gab es keinen Gegenkandidaten.



Voigt erhielt 15 Ja-Stimmen; 3 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 3 enthielten sich. Am 18. April soll bei einem Landesparteitag über Mohrings Nachfolge an der Parteispitze entschieden werden.