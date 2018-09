Für Schläpfer ist der Wechsel eine «große Herausforderung». Quelle: Federico Gambarini/dpa

Martin Schläpfer, Künstlerischer Direktor und Chefchoreograph des Balletts in Düsseldorf, wird neuer Direktor des Wiener Staatsballetts. Der 58-Jährige werde das Amt zur Saison 2020/2021 mit Beginn der Intendanz von Bogdan Roscic an der Wiener Staatsoper antreten, teilte die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf mit.



Der Schweizer hat das Ballett an der Deutschen Oper am Rhein 2009 übernommen. Schläpfer wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet; 2010 wurde er "Choreograph des Jahres".