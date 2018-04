Bisher galt bei der VW-Macht das Prinzip Bündelung. So wie auch der neue Konzernchef Herbert Diess jetzt wiederholt, was der in der Dieselkrise ausgeschiedene Ex-Vorstandsvorsitzende Winterkorn als sein Unternehmensziel verwirklicht hatte: oberster Lenker des Konzerns zu sein und gleichzeitig Chef der Kernmarke VW. Diess kann durchregieren und betreibt darüber hinaus auch noch Mikromanagement in den ihm selbst unterstellten Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Fahrzeug-IT.