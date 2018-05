Deutsche Börse will operative Kosten senken. Archivbild Quelle: Boris Roessler/dpa

Der neue Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer schlägt weitere Pflöcke ein: Das Unternehmen will die Kosten eindämmen, aber gleichzeitig in neue Technologien investieren und dafür neue Mitarbeiter einstellen, so die Deutsche Börse.



Wo diese Mitarbeiter sitzen werden, ließ das Unternehmen indes offen. Neben dem angestammten Rhein-Main-Gebiet unterhält die Deutsche Börse Standorte in Cork und in Prag. Bis Ende 2020 sollen die jährlichen operativen Kosten um rund 100 Millionen Euro sinken.