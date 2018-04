Christian Sewing. Archivbild Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Vize-Vorstandschef Christian Sewing rückt an die Spitze der Deutschen Bank. Dies teilte das größte deutsche Geldhaus in Frankfurt mit. Der bisherige Chef, John Cryan, tritt mit sofortiger Wirkung zurück und verlässt die Bank Ende April.



Aufsichtsratschef Paul Achleitner sagte, der Aufsichtsrat sei zum Schluss gekommen, "dass es nun eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht". Der 47-jährige Sewing führte bisher das Privat- und Firmenkundengeschäft des Frankfurter Instituts.