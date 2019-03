Auch in Bezug auf den islamischen Religionsunterricht wolle der Verband das Gespräch weiterführen. Dazu kündigte Türkmen an, den Posten eines Geschäftsführers zu etablieren. Außerdem wolle man das Schulreferatssystem einführen, so Türkmen, "zuerst in Hessen, obwohl das von uns nicht erwartet wird". Sein Verband habe in der Vergangenheit einen unzureichenden Dialog mit den Medien geführt, fügte Türkmen hinzu, der Beamter des türkischen Staates ist. "Da gab es ein Imageproblem, und die Ditib konnte keine eigenen Akzente setzen." Hier wolle sich der Verband künftig öffnen. Der 46-jährige Botschaftsrat für religiöse Angelegenheiten an der türkischen Vertretung in Berlin war zu Jahresbeginn in diese Position gewählt worden.