"Pokemon Go" (Archiv).

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Beim populären Smartphone-Game "Pokemon Go" können die Spieler künftig erstmals auch direkt gegeneinander kämpfen. Sie können ähnlich wie in den Original-Spielen jeweils drei ausgewählte Pokemon antreten lassen.



"Pokemon Go" war nach dem Start im Juli 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden, die App wurde mehr als 800 Millionen Mal heruntergeladen. Inzwischen ließ der Hype merklich nach, aber ein Kern aus eingefleischten Spielern sorgt dafür, dass die Geschäfte weiterhin gut laufen.