Sofas im englischen Chesterfield-Stil bieten aufrechten Sitz bei größter Bequemlichkeit. Genauso ein Möbelstück steht in einem Foyer der Universität von Amsterdam. Der Mann, der darauf Platz nimmt, kann sich also wie im Wohnzimmer fühlen, schließlich hat er auch mal hier studiert. Charles Michel – Glatze, Vollbart, runde Brille – spricht vor und mit Studenten, angekündigt bereits als der nächste Präsident des Europäischen Rates. Sonntag tritt er sein Amt an.