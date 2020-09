Die Afrikanische Schweinepest rückt näher.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt näher an Deutschland heran. In Polen, zwölf Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, ist ein neuer Fall der für Menschen ungefährlichen Tierseuche gemeldet worden, wie ein Sprecher des Agrarministeriums in Dresden sagte.



Die Bedrohungslage für Sachsen sei unverändert. Die Präventionsmaßnahmen würden regelmäßig überprüft, es bestehe enger Kontakt zu den Behörden im Nachbarland und es entstünden Schutzzäune entlang der Lausitzer Neiße.