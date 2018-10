Widerstand gegen Kavanaugh kommt inzwischen auch von amerikanischen Juraprofessoren - nicht wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, sie sprechen ihm die juristische Qualifikation machen. Mehr als 1.000 aus den gesamten USA lehnen dessen mögliche Berufung an den Obersten Gerichtshof ab. In einem in der "New York Times" veröffentlichten offenen Brief forderten sie den US-Senat auf, den Juristen nicht für den Supreme Court zu bestätigen. Kavanaugh habe einen "Mangel an juristischem Naturell gezeigt, der für jedes Gericht disqualifizierend sein würde, und sicherlich für die Berufung an das höchste Gericht des Landes", schrieben sie.